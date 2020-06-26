Beşiktaş 3 - 0 Konyaspor | Maç sonucu

Süper Lig'de 29. haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Konyaspor ise bu mağlubiyet sonrası kendini ateş hattında buldu. Kartal'a galibiyeti getiren goller Burak Yılmaz, Diaby ve Lens'ten geldi.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, N'Koudou, Burak.



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Amir, Bajic.