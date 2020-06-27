TFF’ye isyan var

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2. Lig ve 3. Lig'in 18 Temmuz'da sezonun son 6 haftasının ardından Play-Off'ların oynanmasının açıklamasının ardından kulüpler isyan etti. 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin yüzde 90'ı ligin geri kalanının oynanmasının sağlık ve maddi acıdan zor olduğu yönünde karar bildirmiş. 75 kulübün, düşmenin olmaması, Play-Off'un oynanması yönündeki talebi federasyonda kabul görmedi ve aksi yönde karar verdi.

50 FARKLI SENARYO VARDI

2 ve 3. Lig'de sezonun tamamlanması için federasyonun önünde 50 senaryo olduğu ancak en yanlışının tercih edildiğini belirten kulüp temsilcileri, "Alt liglerde yeni bir düzenleme fırsatı vardı. Ancak bu devrimi yapacak hamle gerçekleştirilemedi. Sağlığın her şeyin önünde olduğu bu günlerde umarız büyük sorunlar yaşanmaz. Süper Lig ve 1. Lig'de önemli bir maddi kazanç var. Ancak 2 ve 3. Lig'de yok" ifadelerini kullandı. 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği, liglerin oynanmasının neden sakıncalı olduğunu 13 madde ile kamuoyuna duyurdu.



NEDEN KARŞIYIZ

1) Hava sıcaklıkları 2) Otobüsle seyahet etme zorluğu 3) Çift Otobüs kiralanma gerekliliği 4) Uçak ayarlanmaması 5) Para ödenmemesi 6) Parası olmayan kulüplerin oynamayan ve takımı yüksek oranda etkileyen futbolcular 7) Koronanın kalıcı etkisi futbolcunun hayatını bitirmesi 8) Sözleşmelerdeki sıkıntılar 9) Yeni sezona zaman kalmaması 10) Demeokratik ülkede %90 oynanmasın denmesine rağmen bunu görmeyip saygısızlık edilmesi 11) Adil yarışma şartlarının kaybolması 12) Otellerde tek kişilik odalarda kalınması zorunluluğu sebebiyle yüksek maliyet 13) Artan 3 kat maliyete binaen kulüp başı ekstra 750.000 TL ödenememesi.



MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2 ve 3. Lig için 18 Temmuz'da kaldığı yerden oynanması kararının ardından nasıl bir fikstür olacağı merakla bekleniyor. Temmuz ve ağustos aylarında yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık olması ön görülürken, sıkıştırılmış maç takviminin sporcu sağlığı acısından riskli olduğu konuşuluyor. Federasyonun 1 hafta içinde fikstürü açıklaması bekleniyor. Maçların Türkiye genelinde 18.00'de başlatılması bekleniyor.