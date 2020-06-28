Dwight Coleby Denizli Basket’te

Manisa BŞB’den ABD’li Isiah Umipig’i alarak kadrosunu güçlendiren yeşil-mavili ekip, Sigortam.net İTÜ’nün yıldızı ABD’li Coleby’yle anlaştı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde (TBL) korona virüs salgınıyla yarım kalan geçen sezonu üçüncü sırada bitirip yeni sezon öncesi transfer harekatına hızlı başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, ikinci bombayı patlattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan ayrılan 28 yaşındaki ABD'li guard Isiah Umipig'i kadrosuna katan yeşil-mavililer, yine ses getirecek bir transfer daha yaptı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Amerikalı pivot Dwight Coleby ile anlaştı. Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde de oynayan pivot yeni sezonda Denizli ekibi için ter dökecek.



ŞAMPİYONLUK KADROSU

Asbaşkan Gökhan Gökşin, Dwight Colebly'in önemli bir transfer olduğunu söyleyerek, "Yeni sezon öncesi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Denizlili sevenlerimize keyif veren, mücadele eden ve tabiki de şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz "dedi. Gökşin, takımın iskeletini koruduklarını belirterek, "Şampiyonluk yolunda çalışmalarımız devam edecek. Denizlililer rahat olsun. Onlara muhteşem bir takım izlettireceğiz" dedi. 1994 doğumlu, 2.06 metre boyundaki Coleby, geçen sezon Sigortam.net İTÜ'de 14.1 sayı, 7.4 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynamış, sezon bitmeden İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer olmuştu.



■ SEBAHATTİN ALP