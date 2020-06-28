F.Bahçe Tufan’ı

Süper Lig'de Avrupa Kupalarına katıma mücadelesi veren Fenerbahçe, nefesleri kesen maçta evinde Yeni Malatyaspor'u son saniye golüyle mağlup etti: 3-2. 21. dakikada sol taraftan Gökhan Töre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Murat'ın şutu üstten auta çıktı. 35'te orta alanda topu alan Mehmet Ekici'nin sol tarafa verdiği pasta topla buluşan Vedat'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 70'te Rodrigues'in pasıyla soldan ceza alanına giren Hasan Ali ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



MAÇTA SON SÖZÜ OZAN SÖYLEDİ

81'de serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1. 89'da Ndayishimiye topu Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2. 90'da Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2. 90+6'da Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan skoru belirledi: 3-2.



JAİLSON 106 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı. Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu. Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

HİKMET KARAMAN TRİBÜNDEN İZLEDİ

Ligde kalma yolunda her maçı final niteliği taşıyan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman cezası sebebiyle Fenerbahçe karşısında takımının başında yer alamadı. Müsabakada Karaman'ın yerine antrenör Hasan Özer sahaya çıkan isim oldu. Hikmet Karaman geçen hafta Göztepe'nin kazandığı penaltı sonrası yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart görmüştü.

FALETTE ŞOKU

Fenerbahçeli futbolcu Simon Falette, adelesinde oluşan sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçı kadrosundan çıkartıldı. Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcu Simon Falette'ten kötü haber geldi. Dün antrenmanda yer alan Gineli futbolcu, bugün öğle saatlerinde adelesinde oluşan sertlik sebebiyle kadrodan çıkartıldı. Yeni Malatyapsor karşısında Falette'in yerine savunmada Serdar Aziz'in yanında Gustavo görev yapacak.