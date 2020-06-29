Fatih Terim’den zorunlu değişim

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılan müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle ilk 11'de 3 değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Terim, 28. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Çalık, sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho ve sakatlanan Radamel Falcao'nun yerine, cezasını dolduran Donk'un yanı sıra Linnes ile Ömer Bayram'ı görevlendirdi.