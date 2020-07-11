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Haberler Spor Akhisarspor zirve aşkıyla

zirve aşkıyla

Akhisarspor zirve aşkıyla
Giriş Tarihi: 11.7.2020

TFF 1. Lig'de 56 puanla ikinci sıradaki Erzurumspor'un 2 puan gerisinde, 54 puanla beşinci basamaktaki Akhisarspor, bu hafta kümede kalışını ilan etmeye çalışan Boluspor deplasmanına hem ilk 2 yarışını sürdürmek, hem de Play-Off'u garantilemek için çıkacak. Akigo, Bolu'yu yenip rakiplerinden gelecek haberlerle son haftaya ilk 2 iddiasını sürdürerek girmek istiyor. Ege derbisinde Altay maçını 3-1 kaybederek havlu atmanın eşiğine gelen Akigo, ardından ise 3'te 3 yaparak gövde gösterisi yaptı. Zirve iddiasını sürdürdü.

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