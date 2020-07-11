Göztepe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftası İzmir'de açılıyor. Günün tek karşılaşmasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

Göztepe'nin bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceği maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ 11'LERİ

Göztepe'nin ilk 11'i: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Castro, Yalçın, Tripic, Wilczek



Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

LİGDE 34. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.