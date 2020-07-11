  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Göztepe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

- maçında ilk 11'ler belli oldu

'in 32. haftasının açılış maçında sahasında 'ni konuk ediyor. Ligde orta ve alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele öncesi İzmir ekibi 39 puanla 9. sırada, başkent temsilcisi ise 33 puanla 12. sırada yer alıyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak son maçlar öncesinde rahatlamak istiyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

Göztepe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

11.07.2020, 20:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,20:07

Süper Lig'in 32. haftası İzmir'de açılıyor. Günün tek karşılaşmasında Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ancak ev sahibi ekipte Serdar Gürler, Halil ve Beto ile konuk takımda Fabricio, Yasin, Ayite ve Nadir'in sakatlıkları var.

Göztepe'nin bu akşam sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geleceği maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kritik mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

GÖZTEPE-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ 11'LERİ

Göztepe'nin ilk 11'i: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Castro, Yalçın, Tripic, Wilczek

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i: Ertaç, Erdem, Flavio, Toure, Polomat, Berat, Soner, Candeias, Sefa, Sio, Stancu

LİGDE 34. RANDEVU

Ligin ilk devresinde rakibine 3-1 mağlup olan Göztepe, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 38 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 39 gol gördü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA