Altın madeni

Türk futboluna yetiştirdiği yetenekli oyuncularla ekol haline gelen Altınordu'nun 4 genç futbolcusu için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi. Kırmızı- lacivertli ekibin altyapısında yetişen sağ bek Kerim Alıcı, önlibero Oğulcan Ülgün ile genç yaşta kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Atakan Hüseyin Üner ile gurbetçi Muhammed Mert'i kadrosuna katmak için yurt içi ve yurt dışından kulüplerle temaslar tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep Futbol Kulübü, Kerim Alıcı, Hüseyin Atakan ve Muhammed için kapıyı çaldı. Beşiktaş ise Kerim Alıcı ve Oğulcan Ülgün için masada görüşmeler sürüyor. Başakşehir, BTC Turk Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor'un da menajerler aracılığıyla kulübe haber yolladığı öğrenildi.

KARA KARTAL ISRARCI

Kerim Alıcı için sezon başında Beşiktaş resmi teklifte bulunmuştu. Kara Kartal, pandemi sonrası Altınordu'dan sağ bek Kerim Alıcı ve önlibero Oğulcan Ülgün için yine temas kurdu. İstanbul ekibiyle İzmir kulübünün kurmayları uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor. Kadrosunu gençleştirmek isteyen Gaziantep, Alanya ve Başakşehir'in bu dört oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu bildirildi. Bu dört futbolcunun gelecek sezon hangi kulüpte forma giyeceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ ÇOK İSTİYOR

SAĞ bek Kerim Alıcı'nın transferini bitirmek için Beşiktaş yönetimi girişimlerini hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta İzmir'e gelerek kırmızı-lacivertli kurmaylarla görüşme yapan İstanbul kulübünün, bu sezon başında kadrosuna katamadığı Kerim Alıcı'yı gelecek sezon bünyesine katmakta ısrarcı olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ın Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın dışında orta saha Oğulcan Ülgün ve 15 yaşındaki Burak İnce'de listesinde yer alıyor. 23 yaşındaki Kerim Alıcı, TFF Birinci Lig'de forma giydiği 84 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken 12 asist yapma başarısını gösterdi.



MUHAMMED GÖZE GİRDİ

ALTINORDU'DA ikinci sezonunu geçiren gurbetçi futbolcu Muhmmed Mert için bir çok Süper Lig kulübü devreye girdi. Hollanda'nın Den Bosch ekibinden transfer edilen merkez orta saha oyuncusu bu sezon forma giydiği 29 lig maçında 3 gol 2 asist yaptı. Belçika'da futbola başlayan 25 yaşındaki oyuncu, sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.



ALTINORDU ŞÜKRETTİ

TFF 1. Lig'de Giresun'u 3-1 yenerek kümede kalışını ilan eden Altınordu, lige çıktığı 2014-15 sezonundan bu yana en kötü sezonunu yaşıyor. İzmir ekibi, 33 maçta 36 puan toplayarak beklentilerin uzandığı kaldı. 1. Lig'de son 6 sezonda 2 kez averajla, 2 kez de 1 puan farkla Play-Off'u kaçıran A.Ordu bu kez ancak bitime 1 hafta kala lige tutunmayı garantiledi. Altınordu, 2014-15'te 34 hafta sonunda 54 puan toplarken ilk 6'nın 1 puan gerisinde 7. sırayı aldı. 2015-16'yı 44 puanla 10. basamakta tamamladı. 2016-17'de 53 puan toplayıp averajla Play-Off'u ıskaladı. Bir sonraki sezon 53 puan yazdıran Altınordu, yine averajla 7'nci basamakta yer buldu. Geçen sezon 57 puan toplayan A.Ordu, ilk 6'yı tekrar 1 puanla ıskaladı.



YUVADAN UÇACAK

ALTINORDU'NUN altyapısında yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün bu sezon yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı- lacivertli ekibin defansif orta saha futbolcusu, bu sezon yaşadığı talihsiz sakatlıklar yüzündün 24 lig maçında görev yapabildi. A Takımın banko isimlerinden biri olan Oğulcan, kırmızı-lacivertli formayla 1. Lig'de 70 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ