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Haberler Spor Fenerbahçe - Rizespor I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Rizespor I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, 'in 34.haftasında 'u konuk ediyor. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek ligi tamamlamak istiyor. Çaykur Rizespor'da ise hedef mutlak 3 puan. Zira Karadeniz ekibi karşılaşmayı kaybederse diğer maçlara bakmaksızın küme düşecek.

Fenerbahçe - Rizespor I CANLI ANLATIM

25.07.2020, 21:03

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için Rizespor maçı formalite olarak gözükse de, yeşil beyazlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibi, puan ve ya puanlar alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

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