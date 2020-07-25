Fenerbahçe - Rizespor I CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için Rizespor maçı formalite olarak gözükse de, yeşil beyazlılar için bu maç büyük önem taşıyor. Karadeniz ekibi, puan ve ya puanlar alması halinde ligde kalmayı garantileyecek.

11'LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar.

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda