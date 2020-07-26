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Haberler Spor 1928 Bucaspor start verecek

start verecek

1928 Bucaspor start verecek
Giriş Tarihi: 26.7.2020

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off yarı final maçında 68 Aksaray Belediyespor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 yenilerek 2. Lig umutlarını yeni sezona bırakan 1928 Bucaspor'da transfer çalışmaları önümüzdeki hafta başlayacak. Sarı-lacivertli ekipte yıldız futbolcu Gökhan Erdöl ile Mustafa Şen'in sözleşmeleri sona ererken, Etimesgut Belediyespor'dan kiralanan Mehmet Fuat Gölbaşı ile Ankaragücü'nden kiralık gelen Suat Kaya da takımlarına döndü. Yönetimin Gökhan Erdöl ve Mustafa Şen ile yola devam konusunda görüşeceği, Mehmet Fuat Gölbaşı ile Suat Kaya'nın da bonservislerini almak için kulüpleriyle pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

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