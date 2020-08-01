Göz-Göz devrediliyor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün iyi bir şekilde hedeflerine devam etmesini sağlayacak ortam oluşması halinde kulübü devretmeye hazır olduğunu ve görüşmelerin olduğunu söyledi. Uzun süredir Göztepe'nin başkanlığını yaptığını ve bir çok hedefi tutturduklarını söyleyen Başkan Mehmet Sepil, "Belli bir yorgunluğum var. Benim için hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Bu işi iyi bir şekilde yapabilecek kurguyu oluşturabilirsek, Göztepe'yi devretmeye hazırım. Tabii hazırım demek ayrı bir şey, onu sağlıklı şekilde hayata geçiremek ayrı bir şey" diye konuştu.



PROFESYONELCE GÖRÜŞMELER

Göztepe'nin devri ile ilgili uzun süredir bir çok yerle görüşmelerin olduğunu doğrulayan Sepil, "Ancak ortada rakamlar uçuşuyor. Katarlılar, 150 milyon veriyor falan gibi. Böyle bir şey yok. İyice uçuluyor. Görüşmelerimiz var. Hatta bunu profesyonel şekilde yürütüyoruz. Yardım da alıyoruz. Ancak kesinlikle sonuca varmış veya sonuca varmaya yaklaşmış bir durum yok. Uzun ve ciddi bir şey bu. İnceleme oluyor. Eğer olmaya yakınlaşırsa ben bunu ilk camiamla paylaşırım. Aileme zaman ayırmak istiyorum. Ancak bu hemen Göztepe'yi devredeceğim, acele edeceğim anlamına gelmiyor. Bu işin acelesi olmaz zaten" dedi.



FUTBOLCULAR 5 AYDIR PARA ALAMIYOR

Pandemi nedeniyle birçok kulüp gibi Göztepe de ekonomik krizin etkileriyle boğuşuyor. Sarı-kırmızılılar futbolculara 5 aydır maaş ödemesi yapamazken iç transferde de yıldızları tek tek elinden kaçırıyor. Maaş ödemesinin durdurulması yabancı oyuncularda büyük huzursuzluk yaratmıştı. Sezon bitmeden Leo kulüpten para alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmıştı. Yönetimin gelecek yıl ücretlerinde indirim talep ettiği yabancı yıldızlar bu talebi geri çevirirken sözleşmesi sona eren Beto ve Castro ile de yüksek maliyet nedeniyle anlaşma sağlanamadı. Yıllık ücreti 700 bin Euro olan Beto ve 600 bin Euro'ya oynayan Castro 3 yıldır forma giydikleri İzmir'den ayrılmak zorunda kaldı.



İNDİRİMİ KABUL ETMEDİLER

Kulüpten 5 aydır maaş alamayan ve sözleşmesi biten Sambacı Titi ve İtalyan Napoleoni de yönetimin maaş indirimine olumsuz yanıt verdi. İki yıldızın da kulüpten ayrılması beklenirken kiralık olarak forma giyen Serdar Gürler'in de Antalya ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

SCHWECHLEN MAHKEMELİK

Göztepeli futbolcu Leo Schwechlen, salgın döneminde 3 aylık alacağının ödenmemesini gerekçe göstererek kulübüyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Ayrılığın ardından Göztepe resmi sitesinden Leo ile ilgili, "Oyuncumuz Leo Schwechlen, yolladığı ihtarname ile sözleşmesini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi nedeniyle hayatın durduğu mart, nisan, mayıs aylarının ödemelerinin yapılmadığı gerekçesiyle, tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Kulübümüzün haksız fesih karşısında hukuki haklarını arayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yapmıştı.

GİDİŞİ ŞOK ETKİSİ YARATTI

Göztepe'nin deneyimli kalecisi Beto, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir ekibine veda etmişti. Ünlü kaleci Sivas ile oynanan sezonun son maçında kadroda yer almamıştı. Bu durum şok etkisi yaratmıştı.

AMERİKALILARIN CİDDİ İLGİSİ VAR

Başkan Mehmet Sepil kamuoyunca uzun süreden beri Çinli, Katarlı şirketlerin Göztepe ile ilgilendiği konusunda iddiaların olduğunu hatırlatarak, "Öyle değil. Avrupa'dan talipler var, Amerikalılar ise ciddi şekilde Göztepe ile ilgileniyor. Göztepeliler söylentilere fazla kulak asmasın. Bundan sonra daha fazla çıkacak bu söylentiler. Ciddiyete vardığında bunu ilk Göztepeliler duyacak" diye konuştu.

GÖZTEPE ÇOK CAZİP BİR KULÜP

Futbolda pandemi süresinin getirdiği ilginç bir ortamın oluştuğunu dile getiren Sepil, "Spora olan ilgi arttı. Eğer Türkiye'de bir kulübe yatırım yapacaksınız, emin olun Göztepe'ye yapmalısınız. Yatırım yapmanız için gerekli koşullar var. Bütün Türk kulüpleri zarar ediyor. Göztepe bugün Türk futbol tarihinin en önemli hikayelerinden biridir. Ben hikayeyi yapan, hikayeyi canlandıran kişiyim. Hikayenin en önemli parçası ne? Taraftar ve camia" diye konuştu.

HENTBOL ŞUBESİNİ TARAFTAR YÖNETMELİ

"Türkiye'de 3 İstanbul kulübü artı birkaç kulüp dışında en çok branşı olan biziz" diyen Mehmet Sepil, hentbol şubesi ile ilgili tepkilere, "Hentbol speküle edildi. Bir kulüp başkanı kendi branşına kızar mı? Olmaz böyle bir şey. Hentbolu taraftarın oluşturduğu bir branş olmuş. Ben de gelir gelmez buna sahip çıktım. Sonra baktık ki ortada bir şey yok, sıfır gelir. Gençlerle çocuklarla yürütelim dedik. Taraftar grupları tekrar piksel kampanyası yaptılar. Hentbolu devralmak istediklerini söylediler. Başarılı olmalarını istiyorum" dedi.



"KARŞIYAKA İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ezeli rakiplerin Karşıyaka'nın 3. Lig Play-Off finalinde Turgutluspor'la Antalya'da oynadığı maçı izlediğini belirten Sepil, üzüldüğünü belirterek, "Karşıyaka bizimle birlikte Süper Lig'de olmalı. İnsanlar kendine güvenmediği için diğerinin kötü olmasını istiyor. Tam tersi rekabet seni iyi yapar. 3. Lig final maçını büyük heyecanla seyrettim. Çıkamadılar, üzüldüm" dedi. Sepil Kulüpler Birliği başkanlığının ise artık kendisini heyecanlandırmadığını sözlerine ekledi.