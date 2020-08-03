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Haberler Spor Menemenspor KF Teuta’dan Vila’yı alıyor

Menemenspor KF ’dan Vila’yı alıyor

ekibi golcü sorununu Arnavut ekibinde oynayan genç oyuncuyla çözecek

Menemenspor KF Teuta’dan Vila’yı alıyor
Giriş Tarihi: 3.8.2020
TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Arnavutluk'un KF Teuta takımında forma giyen santrfor Lorenco Vila'ya kanca attı. Geçen sezon Superliga'da 28 maçta 8 kez rakip fileleri sarsan 21 yaşındaki forvetin İzmir ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Yönetimin Arnavutluk Ümit Milli Takımı'nda da görev alan genç futbolcuyu geleceğe yatırım yapmak için transfer edeceği öğrenildi.

GENÇ VE KALİTELİ FUTBOLCU
Futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, gelecek vadeden, gelişime açık oyuncuların peşinde olduklarını belirterek, "Lorenco Vila da geçtiğimiz günlerde transfer ettiğimiz 23 yaşındaki Nijeryalı Bernard Bulbwa gibi iyi bir futbolcu. Genç ve kaliteli yabancı oyuncu takviyelerimiz sürecek. Zaten sezon boyunca bir çok ülkede futbolcu arayışlarımızı sürdürdük. Belirlediğimiz isimlerle de görüşüyoruz" dedi.
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