Fener’e 2 sağ bek

Mauricio İsla ile yollarını ayırmasının ardın-dan sağ bek arayışlarına hız veren F.Bahçe, bu bölgeye iki sağ bek birden transfer etmeyi planlıyor. Beşiktaş'tan eski futbolcusu Gökhan Gönül ile söz kesen sarı-lacivertlilerin uzun lig maratonu ve kupayı düşünerek bir de yabancı sağ bek arayışın-da olduğu öğrenildi.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

Kanarya'nın geçtiğimiz sezon yaşanan sorunlarla bir daha karşılaşmamak adına alternatifli bir kadro yaratma çabası içeri-sinde olduğu bilinirken bu bölge için ayrıca iki ismin daha ön plana çıktığı kaydedildi. Wolfsburg ile sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki başarılı oyuncu Kevin Mbabu'yu da yakın takibe alan ekip yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmanın yollarını arıyor. Kanarya'nın ayrıca Barcelona'nın 21 yaşındaki futbolcusu Moussa Wague'nin durumunu bir kez daha sorgu-layacağı iddia edildi. Ocak'ta Nice'e kiralanan oyuncu Barça'ya geri döndü.



EROL BULUT VEDA ETTİ

FENERBAHÇE ile el sıkışan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, dün yaptığı açıklamada Alanyaspor'a veda etti. Başarılı teknik adam, vedasında yönetime, ekibine ve taraftarlara teşekkür ederken bu veda ile gözler F.Bahçe yönetimine çevrildi. Kanarya'nın yeni hocasını duyurması bekleniyor. Bulut'un ardından ilk resmi imzayı Sivas'tan alınan Mert Hakan Yandaş'ın atacağı iddia edildi.



KOÇ, AÇIKLAMA YAPACAK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futboldaki transfer çalışmaları hakkın-da 1-2 gün içinde açıklama yapacaklarını söyledi. Yeni sezona hazır hale gelmek için var güçleriyle çalıştıkları-nı vurgulayan Koç, "Futbolda yoğun çalışmalarımız neti-cesinde herhalde ya yarın ya öbür gün olmak üzere bir dizi açıklamalarımız olacak. Anonslarımız olacak. Hoca-lar, transferler, yapmak iste-diklerimiz, yapacaklarımız-la ilgili. 8 Ağustos'ta sağlık testleri başlıyor. Testler bitin-ce birkaç gün sonra Topuk Yaylası'nda topbaşı olacak" ifadelerini kullandı.



SOLA YENİ ADAY

FENERBAHÇE'NİN sol kanat arayışları ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Sarılacivertlilerin Spartak Moskova ile sözleşmesi biten Paraguaylı sol kanat oyuncusu Lorenzo Melgarejo'yu takibe aldığı 29 yaşındaki oyuncu için bu hafta içerisinde nabız yoklanacağı öğrenildi.