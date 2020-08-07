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Haberler Spor F.Bahçe Alpi’ye karşı takas öneriyor

F.Bahçe Alpi’ye karşı takas öneriyor

F.Bahçe Alpi’ye karşı takas öneriyor
Giriş Tarihi: 7.8.2020

Fenerbahçe'de yönetim bir yandan limit sorununu çözmek için uğraşırken, bir yandan da kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Alpaslan Öztürk'ün transferi için önümüzdeki günlerde Göztepe yönetimi ile bir araya gelecek. Koç, 27 yaşındaki futbolcu için Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Miha Zajc ve Mevlüt Erdinç gibi oyuncuların içinde olduğu bir takas paketi sunacak. Göztepe kabul edirse bu oyunculardan iki ya da üç tanesi Alpaslan Öztürk transferinde kullanılacak. Oldukça iyi bir sezon geçiren Göztepeli Alpaslan Öztürk için Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri de devrede.

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