Müthiş hamle

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off finalinde Turgutluspor'a yenilerek 2. Lig'e çıkma şansını kaçıran Karşıyaka'da hareketli günler yaşanıyor. Maddi konularda anlaşma sağlanamayan teknik adam Soner Tolungüç ile yeni anlaşma sağlanamamasın ardından, yeşil-kırmızılı yöneticiler yeni teknik adam arayışına başladı. Karşıyaka'nın, Antalya'da oynanan Play-Off finalinde penaltı atışları sonunda yenildiği Turgutlu teknik patronu Cüneyt Biçer'i listesine aldığı öğrenildi.



TAKIMI İYİ TANIYOR

Yönetimin listesinde yer alan Cüneyt Biçer, ekibin kadrosunu yakından tanıyor. Tecrübeli teknik adam, Altay, Düzcespor ve son olarak Turgutluspor'u çalıştırırken Karşıyaka ile sürekli aynı grupta yer aldı. Çalıştığı bazı kulüplerde şuan Kaf- Kaf'ın kadrosunada yer alan oyuncularında hocalığını yaptı. Altay ve Turgutluspor'u 3. Lig'de Play-Off finallerinden 2. Lig'e çıkarma başarısını gösteren Cüneyt Biçer ile Karşıyaka yönetiminin en kısa sürede temasa geçmesi bekleniyor.

İKİNCİ KEZ GÜNDEMDE

Karşıyaka'nın görüşme yapmaya hazırlandığı Biçer geçen sezonda yeşilkırmızılı kulübün gündemine gelmişti. O dönemin futbol şube yönetimiyle masaya oturan 44 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlanamamıştı. Cüneyt Biçer, ikinci kez Kaf-Kaf'ın gündeminde yer alıyor.

Tecrübeli teknik adam Cüneyt Biçer'in teknik ekibinde uzun yıllar Karşıyaka forması giyen ve takım kaptanlığı yapan Birand Yaytaş'ta bulunuyor. Birand Yaytaş, 1997 ve 2002 yılları arasında yeşil-kırmızılı formayı terletti. Karşıyaka camiası ve takımdaki oyuncuları yakından tanıyor.

Gelecek sezon daha iyi bir netice hedefleyen Karşıyaka'nın ikinci kez gündeminde olan Cüneyt Biçer, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan'da da görev yaptı. Tecrübeli teknik adam Bakü'de yardımcı antrenörlük, Hazar Lenkeran'da ise teknik direktör olarak sahaya çıktı.

İKİ KUPA KALDIRDI

Türkiye kariyerinde Pazar, Muğla, Altay, Nazilli Bld, Çankırıspor, Balçova Yaşam, Çorum, Düzce ve Turgutluspor'u çalıştıran Cüneyt Beçir, 3. Lig'de Play- Off finallerinde Altay ve Turgutluspor ile şampiyonluk yaşama başarısını gösterdi.

ALTERNATİF FATİH UYGUN

Teknik direktör arayışlarına başlayan Karşıyaka'nın listesinde 40 yaşındaki teknik adam Fatih Uygun'un da olduğu öğrenildi. Son iki sezondur Ofspor'u çalıştıran Uygun, Karadeniz ekibiyle yollarını ayırdı. Bucaspor'u da çalıştıran genç teknik adam, Sait Karafırtınalar'ın teknik ekibinde de yer aldı. Son üç sezondur teknik direktörlük yapan Uygun, 2013'te KSK'de yardımcı antrenör olarak da görev yapmıştı.

GÜNEŞ DEVAM EDİYOR

Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ile sezon başında sportif direktör olarak görev gelen Atilla Güneş'in takımdaki görevine devam edeceği öğrenildi. 2017-18 futbol sezonunda yeşil-kırmızılı ekipte teknik adamlık görevini de üstlenen Güneş'in kesinlikle takımın başına teknik direktör olarak geçmeyeceği, yeni sezonda da sportif direktör olarak görevine devam edeceği bildirildi.

TRANSFERDE LİSTE KABARIK

KSK yönetimi, bugünden itibaren başta sözleşmesi sona eren futbolcular başta olmak üzere takımdaki oyuncularla görüşme yapmaya hazırlanıyor. Dört sezondur transfer yasağı bulunan Kaf-Kaf iç transferde fire vermek istemiyor.

HER ZAMAN HAZIRIM

Karşıyaka'da kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası maddi konularda anlaşma sağlanamayan teknik direktör Soner Tolungüç, kimseyle problem yaşamadan ayrıldığını belirtti. Yeşil-kırmızılı kulüpten ikinci kez ayrılma acısını yaşayan Tolungüç, "Benim hiç bir zaman kişilerle problemim olmadı. Ben bu arma için her zaman elimden geleni yaptım ve yaparım. Ben ve ekibimin değerini istedim ancak karşılanamadı. Bu armanın bize ne zaman ihtiyacı olursa her zaman göreve hazırım" dedi.



BİZ GELECEĞİMİZİ PLANLADIK

Altyapı için uzun vadeli projeler tasarladıklarını belirten Tolungüç, "Gelecekle ilgi planlarımız vardı. Umarım onlar devam eder ve kulübün kurtuluşu olur. Başta taraftarımız ve kulübe hizmet eden herkes hakkını helal etsin. Benim hakkım da helal olsun" diye konuştu.





■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ