G. Saray ve Beşiktaş yeni transferlerini açıkladı

Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza atan Nsakala, primler dahil 850 bin euro ücret alacak.

SERGEN YALÇIN'LA TEKRAR BULUŞACAK

30 yaşındaki oyuncu, daha önce Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte çalışmıştı.

Kariyerinde Troyes ve Anderlecht gibi kulüplerde de oynayan Nsakala, Süper Lig'de çıktığı 116 maçta 9 asist yaptı.

EMRE KILINÇ G. SARAY'DA

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ı transfer ettiğini açıkladı.