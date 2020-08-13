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Haberler Spor Galatasaray’da Emre de tamam

’da Emre de tamam

Galatasaray’da Emre de tamam
Giriş Tarihi: 13.8.2020

DIŞ transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'ı da transfer ettiği. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'yla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar genç orta saha oyuncusuyla da 4 yıllık anlaşma yaptı. Dün sağlık kontrolünden geçen Emre Kılınç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana çıktı. Futbola Boluspor altyapısında başlayan ve aynı takımda profesyonel olarak forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Sivasspor'da başarılı bir performans göstermişti.

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