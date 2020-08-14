Aşan: Birlik olma zamanı

Karşıyaka'da üst üste yedinci sezonu için anlaşma sağlayan Mustafa Aşan, gelecek sezon için iddialı konuştu. Son iki sezonda başkan Turgay Büyükkarcı'nın gelişiyle takım içindeki maddi sorunların çözüldüğünü belirten tecrübeli oyuncu, "Başkanımız sayesinde sadece saha içinde futbolu düşündük. Bize sağladığı güven sayesinde hiç zorluk çekmedik. Gelecek sezon birlik beraberlik ve çatlak sesleri kapatarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Öte yandan Mustafa Aşan'ın Antalya'daki finaller dönüşü memleketine gitmeden yönetimle oturup anlaştığı ancak resmi açıklamanın dün yapıldığı öğrenildi.