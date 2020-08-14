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2 koldan

Takviye çalışmalarını sürdüren ekibi Craiova’dan defans oyuncusu ile G.Saray’dan ayrılan ’yı istiyor.

Beşiktaş 2 koldan
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Defansa ve orta sahaya takviye çalışmalarına hız veren Beşiktaş, iki oyuncuyu gündemine aldı. Victor Ruiz'in yerini doldurmaya çalışan İstanbul temsilcisi, Craiova'dan ayrılan ve boşta olan İsviçreli defans oyuncusu oyuncu Ivan Martic ile Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Lemina'nın peşine düştü. Siyah-beyazlıların Ivan Martic'e 500 bin Euro'dan 2 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. Bonservisi İngiliz kulübü Southampton'da bununan Lemina için de kiralama teklifinde bulunacak. Galatasaray'da bu sezon 28 resmi karşılaşmaya çıkan Lemina 1 de gol attı. Gabonlu oyuncu futbol hayatına Lorient'te başladıktan sonra sırayla Marsilya, Juventus, Southampton ve son olarak da Galatasaray forması giydi.

BALOTELLİ GÜNDEMİMİZDE YOK!
BU arada başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Brescia'da oynayan Balotelli'yi alternatifleri arasında düşünmediğini söyledi. Beşiktaş, geçen sezon Alanyaspor forması giyen Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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