Bal’da mutlu son

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bölgesel Amatör Lig'le (BAL) ilgili kararı nihayet açıkladı. Uzun zamandır merakla beklenen kararı Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez açıkladı. Düşmez, 123 takımın BAL'a alındığını söyledi. Ege'den 14 takım BAL'a yükseldi. Bölgesel Amatör Lig'de 2020-2021 sezonunda İzmir'i 10, Manisa ve Balıkesir'i 5'er, Aydın ile Denizli'ye 4'er, Muğla'yı 3 ve Uşak'ı da 2 takım temsil edecek.

KURA ÇEKİLECEK

Aydın'da Süper Amatör Lig'de gruplarını lider bitiren Çine Madranspor ve Didimspor, Balıkesir'de Süper Amatör Lig'de gruplarını lider bitiren Burhaniye Belediyespor ile Etispor, Denizli'de Süper Amatör Lig'de ilki sıradaki Serinhisarspor ve Bağbaşı Zeytinköyspor, Manisa'da Süper Amatör Lig'de ilki sıradaki Bieksper Hacırahmanlıspor ile Ahmetli Belediyespor, Muğla'da Süper Amatör Lig lideri Gümüşlükspor, Uşak'ta Amatör Süper Lig Play-Off lideri Sivaslı Belediyespor BAL'a alındı. İzmir'de Amatör Süper Lig'de 3 grup lideri Torosgücü, Kınık Belediyespor, Halilbeylispor da BAL'a yükseldi. İzmir'de BAL'a alınacak 4. ve son takım kurayla belli olacak. İzmir Amatör Süper Lig'de 3 grupta 2. ve 3. sıradaki takımlar Kemalpaşaspor, Kemalpaşa Esnafgücü, Zaferspor, Bayındırspor, Alaçatıspor, Dikili Belediyespor arasındaki kuradan çıkacak takım BAL'a adını yazdıracak.



BAL'A EGE'DEN ÇIKAN TAKIMLAR

AYDIN: Çine Madranspor, Didimspor, BALIKESİR: Burhaniye Belediyespor, Etispor, DENİZLİ: Serinhisarspor, Bağbaşı Zeytinköyspor MANİSA: Bieksper Hacırahmanlıspor, Ahmetli Belediyespor MUĞLA: Gümüşlükspor UŞAK: Sivaslı Belediyespor İZMİR: Torosgücü, Kınık Belediye, Halilbeylispor, (4. takım kurayla)



BAL'DA KALAN TAKIMLAR

AYDIN: Yıldızspor, Sökespor, BALIKESİR: Ayvalıkgücü Belediye, Gönen Belediye, Bigadiç Belediye, DENİZLİ: Sarayköy, Çal Belediye, İZMİR: Aliağa FK, Bornova Yeşilova, Çiğli Belediye, İzmirspor, Bucaspor, Torbalıspor, MANİSA: Yunusemre Belediye, Salihli Belediye, Manisa Sanayi, MUĞLA: Ortaca Belediye, Yatağanspor, UŞAK: Bölmespor

ÜMİT YÖNEY