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Haberler Spor Kaan Ayhan’ı Sassuolo aldı

’ı Sassuolo aldı

Kaan Ayhan’ı Sassuolo aldı
Giriş Tarihi: 17.8.2020
G.Saray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Kaan Ayhan resmen Sassuolo'ya transfer oldu. Milli futbolcumuz Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Mert Müldür'den sonra Sassuolo'da forma giyen üçüncü Türk futbolcu olacak. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından 26 yaşındaki savunmacının sözleşmesinde 2 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyordu. Fortuna'ya 2 milyon Euro'yu gönderdiği iddia edilen İtalyan ekibi transferin maliyetiyle ilgili açıklama yapmadı. Kaan Ayhan Alman ekibiyle 34 maçta forma giymiş 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Kaan ayrıca A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonasına katılmasına büyük katkı sağlamıştı.
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