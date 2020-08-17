Şampiyonlar Ligi’nde ilk

Devler Ligi'nde yarı finalin son biletini Fransız ekibi Olympique Lyon aldı. Olympique Lyon , Manchester City'i 3-1 mağlup ederek Bayern Münih'in rakibi oldu. Korona virüs nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi maçları yeni sistemle beraber tek maç üzerinden oynanıyor. Portekiz'deki organizasyonda Bayern Münih, Leipzig ve Paris Saint Germain'in ardından Olympique Lyon yarı finale çıktı.



FİNAL MAÇI LİZBON'DA OYNANACAK

İngiltere, İspanya ve İtalya takımlarının saf dışı kaldığı organizasyonda yarı finalde Paris Saint Germain ile Leipzig, Bayern Münih ile de Olympique Lyon eşleşti. Maçlar 18-19 Ağustos'ta Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak. Şampiyonada final maçı ise 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.

İSPANYA, İNGİLTERE VE İTALYA YOK

Şampiyonlar Ligi çeyrek final son maçında Manchester City favori gösterildiği Lyon maçını 3-1 kaybetti ve elenen taraf oldu. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez yarı finalde aynı anda İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımları yer alamadı. En son 1990-91 sezonunda yarı finalde İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımı yer almamış ancak o dönemde "Kupa 1", Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçiyordu.