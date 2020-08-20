Fethiye Belediye kürekte zirve yaptı

Fethiye Belediyespor'un kürekçileri, Kürek Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Sapanca'da yapılan 'Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda ilçeyi başarıyla temsil etti. Kürek şubesi sorumlusu Nasuf Dinçer'in liderliğinde Türkiye Kupası Kürek Yarışları'na 8 yarışmacı ve 6 ekip olarak katılan Fethiye'nin, tüm sporcuları final yarışlarına katılma hakkı elde etti. Elif Eylül Coşkunkurt ve Elif Türkan'dan oluşan küçük kızlar 2X takımı bronz, Gülümser Kocaman, Sena Sidar Akı, Fatoşgül Kuşçu ve Kumsal Ulaş'tan oluşan yıldız kızlar 4X takımı bronz madalya kazanırken, D.K. Kadınlar 1X'te Fatmahanım Gökçe 4., D.K. U-19 Kadınlar'da Sude Teke 4., Gülümser Kocaman ve S.Sidar Akın'dan oluşan genç kızlar 2X takımı 5. oldu.

ERDOĞAN CANKUŞ