Altay'a bir yabancı daha

KHALY THIAM BÜYÜK ALTAY'IMIZDA



Yönetim kurulumuz son olarak Levski Sofia forması giyen orta saha Khaly Thiam ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. #OseneBusene pic.twitter.com/YgphxZsbM9 — Altay Spor Kulübü (@AltaySporKulubu) August 24, 2020

Altay durmuyor

Altay, William'ı transfer etti

Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero Macaristan'ın Kaposvari Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Thiam, 1 kez rakip fileleri sarstı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon Dinamo Moskova'da oynayan Senegalli futbolcu son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı.