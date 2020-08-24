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'a bir yabancı daha

1. Lig ekibi , Bulgaristan ekibi Levski Sofya'dan Senegalli ile 1 yıllığına anlaşarak kadrosuna 8'inci yabancı oyuncuyu dahil etti.

Altay'a bir yabancı daha

24.08.2020, 13:43

Senegal'in RC Dakar takımında profesyonel olan 26 yaşındaki ön libero Macaristan'ın Kaposvari Rakoczi ve MTK Budapeşte ile ABD'nin Chicago Fire FC kulübünde oynadıktan sonra 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'a transfer oldu. Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıkan Thiam, 1 kez rakip fileleri sarstı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra yarım sezon Dinamo Moskova'da oynayan Senegalli futbolcu son 2.5 sezonda Levski Sofya formasını terletti. Geçen sezonki kadrosundan yabancı olarak Putsila, Paixao ve Kappel'le yola devam eden Altay, dış transferde Jovan Blagojevic, Jasmin Scuk, Armand Gnanduillet ve William de Amorim'le anlaşmıştı.
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