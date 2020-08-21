Altay durmuyor

Altay sekizinci imzayı Romanya temsilcisi Steau Bükreş'ten 28 yaşındaki sol kanat William De Amorim'e attırdı. Afyonkarahisar kampına katılan Brezilyalı kanat oyuncusu siyah-beyazlı kulüple iki yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Yunanistan ekibi Xanthi kulübünde görev yapan Amorim'in Altay gibi büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Altay'ın sağ bek için Akhisarspor'dan Tolga Ünlü ile temasları sürüyor.

İDDİALI BİR KADRO KURULUYOR

Geçen sezon Play-Off'a kalmayı başaramayan Altay, bu sezon Süper Lig hedefini ıskalamak istemiyor. Siyah-beyazlılar, kadronun iskeletini korurken yaptığı önemli dış transferlerle iddiasını gösterdi. İzmir temsilcisi daha önce Ümraniyespor'dan kaleci Burak Öğür, Akhisarspor'dan sol kanat Erhan Çelenk, forvet Ergin Keleş, Blackpool'dan golcü Armand Gnanduillet, Osmanlıspor'dan orta saha Blagojevic, Erzurumspor'dan Jasmin Scuk, Alanya'dan stoper Lokman Gör'ü kadrosunu kattı.



YENİ HEDEF ARLİHD AJETİ

ALTAY'DA yönetim savunmaya takviye yapmak için gözünü İsviçre'ye takçevirdi. Siyah-beyazlı ekibin listesinde İsviçre asıllı Arnavutluk çevirdi. lisvatandaşı Arlind Ajeti'nin olduğu öğrenildi. Savunma hattında Gencer Cansev, İbrahim Öztürk ve Loköğrenildi. Genman Gör'ün olduğu siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Ajeti'yi alıp 4 tecrübeli stoperle sezona başlamayı planladığı öğrenildi. Arnavutluk Milli Takımı'nda forma giyen Ajeti kariyerine Basel, Concardia, Frosione, Torino, Crotone ve Grasshoppers kulüplerinde forma giydi. Arnavutluk A Milli Takım formasıyla 19 maçta 1 gol atma başarısını gösterdi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon İsviçre'nin Vejle Boldrısını kuld ekibinde forma görev yaptı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ