Akhisarspor'da korona şoku! 5 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig temsilcilerinden Akhisarspor, yine koronavirüs şokuyla sarsıldı. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu'yla oynamaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda takıma uygulanan koronavirüs testlerinde 5 pozitif vakaya rastlandı. Bu gelişme üzerine hazırlık maçı iptal olurken testleri pozitif çıkan 5 futbolcu ev karantinasına alındı. Futbolcuların semptom göstermediği öğrenilirken, Akhisarspor, kulüp çalışanları ve diğer futbolculara yeniden test uygulatacak.



Akhisarspor'da geçen sezon lige salgın nedeniyle 3 ay ara verildikten sonra, 21 Haziran'da oynanan Altay maçı öncesinde kulüpte teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic dahil toplam 12 koronavirüs vakasına rastlanmış, karantinaya alınan bu isimler 3 maçta görev yapamamıştı.

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