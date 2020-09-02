Edremit Gürespor’da Tuğçe Murat kaldı

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) Balıkesirli temsilcisi Edremit Belediyesi Gürespor iç transferde Tuğçe Murat ile yeniden anlaşma sağladı. 2020-2021 sezonuna başantrenör Kaan Artun ile devam edecek olan sarı-siyahlılar, iç transfer çalışmalarına başladı. Edremit Gürespor'da, anlaşılan ilk isim 29 yaşındaki pivot Tuğçe Murat oldu. Kulüpten yapılan açıklamada; "Geçtiğimiz sezon takımımızda yer alan daha önce Süper Lig tecrübesi bulunan, kadın basketbolunun deneyimli ismi, takım kaptanımız Tuğçe'yle anlaştık. Birlikte başarılı bir sezon geçirmeyi diliyoruz" denildi. Geçtiğimiz sezon 17 maçta forma giyen Tuğçe, sezonu 26.21 dakika, 10.8 sayı, 7.5 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı.

SERVET SARUN