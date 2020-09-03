AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Play-Off ilk tur maçında Utah Jazz'ı 80-78 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi. Nuggets yarı finalde Los Angeles Clippers'ın rakibi oldu. Boston Celtics ise Play-Off yarı final ikinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 102-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, 8 ribaunt, Marcus Smart 19, Kemba Walker 17, Jaylen Brown 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
NBA Play-Off’larında Nuggets yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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