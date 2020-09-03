  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor NBA Play-Off’larında Nuggets yarı finalde

NBA Play-Off’larında Nuggets yarı finalde

NBA Play-Off’larında Nuggets yarı finalde
Giriş Tarihi: 3.9.2020

AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Play-Off ilk tur maçında Utah Jazz'ı 80-78 yenen Denver Nuggets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi. Nuggets yarı finalde Los Angeles Clippers'ın rakibi oldu. Boston Celtics ise Play-Off yarı final ikinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 102-99 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. Celtics'te Jayson Tatum 34 sayı, 8 ribaunt, Marcus Smart 19, Kemba Walker 17, Jaylen Brown 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

NBA Play-Off’larında Nuggets yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA