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Haberler Spor Yasin Öztekin'in acı günü!

'in acı günü!

Son dakika... , acı haberle sarsıldı. Deneyimli oyuncunun babası , yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yasin Öztekin'in acı günü!

07.09.2020, 09:48 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020,09:49

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı..

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