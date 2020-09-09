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Yılmaz FK'da

Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. 24 yaşındaki stoper, Manisa'ya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da

09.09.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,16:02

Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.

Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

İHA

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