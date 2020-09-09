Haberler Spor Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı. 24 yaşındaki stoper, Manisa'ya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

09.09.2020, 15:54 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,16:02