Misli.com 2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor'dan stoper Recep Burak Yılmaz ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağladı.
Takımın Afyonkarahisar kampına katılan Recep Burak, kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.
Sportif Direktör Taner Savut'un da yer aldığı imza töreninde konuşan 24 yaşındaki stoper, Manisa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu belirtti.
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Recep Burak Yılmaz Manisa FK'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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