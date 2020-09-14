Akhisarspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Akhisarspor - Tuzlaspor maçı için geri sayım başladı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak olan maç için araştırmalar da sürüyor. 1. Lig'e yükselen Tuzlaspor, tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek. Peki, Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

AKHİSARSPOR - TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Akhisar Stadında oynanacak olan Akhisarspor - Tuzlaspor mücadelesi, bugün saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maçı, hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Cemil Tunç üstlenecek.

Yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından TRT, tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen olarak ekranlarına taşıyor. Akhisarspor ve Tuzlaspor arasındaki maçta TRT Avaz kanalından saat 19.00'da izlenebilir. Karşılaşma aynı zamanda, beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından yayınlanacak.