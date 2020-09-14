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Menemenspor ders çıkaracak

Menemenspor, Altınordu'ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başladı. Teknik direktör Cenk Laleci, "Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum. Fakat daha da gelişmeliyiz" diye konuştu.

Menemenspor ders çıkaracak

14.09.2020, 13:26 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,13:32

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Altınordu'ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşılaşmasında hatalardan ders çıkardıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını söyledi. Giresunspor karşılaşmasında takımın kendini affettireceğini dile getiren Laleci, "Ben oyuncularımın potansiyeline güveniyorum. Altınordu karşısında iyi iyler de yaptık. Fakat daha da gelişmeliyiz" diye konuştu.

Ligin bu sezon çok çekişmeli geçeceğini dile getiren Laleci, "Menemen vizyonu olan bir kulüp. Genç ve tecrübeli futbolcularımızı en iyi şekilde harmanlayacağız. Taraftarımız bize inansın. Çok çalışıyoruz, sürekli gelişim içindeyiz. Giresun karşısında daha diri ve istekli görüneceğiz. Hedefimiz ilk galibiyetimizi almak. İnanıyorum ki ilk haftadaki moral bozukluğunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

DHA

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