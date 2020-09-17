Pınar Cup başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi Pınar Karşıyaka'nın her yıl düzenlediği Pınar Cup, bugün başlayacak. Geleneksel organizasyonda ilk maçta ev sahibi Pınar Karşıyaka ile ligin yeni ekibi Petkimspor derbide rakip olacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak. Korona virüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma Karşıyaka'nın resmi Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

SEZON ÖNCESİ SON PROVA

Tribünde 100 taraftarın fotoğrafları da yer alacak. Sezon öncesi son prova olma özelliği taşıyan organizasyonda yarın aynı saatte Petkimspor- Büyükçekmece, cumartesi günü saat 16.00'da ise Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece maçları oynanacak.

SARICA: KUPAYI İSTİYORUZ

Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, kupaya uzanmak istediklerini belirterek, "Ligin çok iyi ekipleriyle karşı karşıya geleceğiz. İyi sonuçlar almak istiyoruz. Bu karşılaşmalar oyuncularımız için de iyi bir fırsat oluyor" diye konuştu.