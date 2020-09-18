Menemen’de Murat sevinci

TFF 1. Lig'de sezona Altınordu yenilgisiyle başlayan Ekol Göz Menemenspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüpte, 19 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Alkatmış'ın U19 Milli Takımı'na davet edilmesi büyük mutluluk yaşattı. Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Murat Alkatmış'ın Ay-yıldızlıların 8-14 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosuna çağrıldığını belirtti.

GURUR DUYUYORUZ

Altyapılarından yetişen yetenekli oyuncularıyla gurur duyduklarını belirten sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Cenk Laleci, "Murat'la gurur duyuyoruz. Orada kendini gösterecektir. Murat Elkatmış çok yetenekli bir futbolcu. Süper Lig'den de talipleri var. Ekol Göz Menemenspor olarak gençlerimizin üzerine titriyoruz. Murat gibi birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandıracağız" ifadelerini kullandı. Murat Elkatmış, Fenerbahçe, Başakşehir ve Antalyaspor'un gündemine girmişti.