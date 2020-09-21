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İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

AA 21.09.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,13:44