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Haberler Spor İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

'de forma giyen 'ın yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklandı. Gündoğan, Almanya 'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

AA

21.09.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,13:44

Kulüpten yapılan açıklamada, test sonucu pozitif çıkan Türk asıllı Alman oyuncunun Premier Lig ve İngiltere hükümeti tarafından alınan güvenlik önlemleri gereği 10 gün boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Manchester City formasıyla 164 karşılaşmada 22 gole imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun antrenmanlara ekim ayında başlaması bekleniyor.

İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nda ise 38 karşılaşmada 7 kez ağları sarstı.

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