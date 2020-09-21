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Haberler Spor Manisa FK hızlı başladı

FK hızlı başladı

Siyah-beyazlı takım, Zahit, Nizamettin, ’un golleriyle deplasmanında kazandı. Lige iyi bir başlangıç yaptı.

Manisa FK hızlı başladı
Giriş Tarihi: 21.9.2020

2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, deplasmanda Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Zahit Fındık, penaltıdan Nizamettin ve Ümit Kurt kaydetti.

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