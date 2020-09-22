Altekma rüzgarı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek rakibini liderlik koltuğundan indiren Altekma, ligdeki diğer takımlara gözdağı verdi. İlk hafta deplasmanda Haliliye Belediye'yi 3-1 mağlup ettikten sonra geçen hafta F.Bahçe'ye evinde 3-2 yenilerek rakibini elinden kaçıran İzmir temsilcisi, dış sahadaki Galatasaray zaferiyle gücünü gösterdi. Ligin yeni takımı olması ve genç bir kadroyla mücadele etmesine rağmen 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Altekma, 6 puan çıkardı.

İZMİR EKİBİ LİGE RENK GETİRDİ

Antrenör Levent Matmeriçli, rakip seçmeden her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, "Yeni ve genç bir ekibiz. Kazanmayı ilke edinmiş, hedefleri olan oyuncularla ilk 3 haftada güzel sonuçlara imza attık. Lige renk getireceğimizi söylemiştik, bunu da başardık" diye konuştu.