Fenerbahçe Kulübü, milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor! Horoz’a icra şoku
Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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