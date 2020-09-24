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Haberler Spor Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

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Yaptığı hamleleriyle dikkati çeken , ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

AA

24.09.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,15:29

Fenerbahçe Kulübü, milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."

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