Haberler Spor Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

Yaptığı transfer hamleleriyle dikkati çeken Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AA 24.09.2020, 15:27 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,15:29