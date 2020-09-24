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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı

, Samatta için ile görüşmelere başladı

Yaptığı transferle dikkati çeken , 'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı

AA

24.09.2020, 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,11:22

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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