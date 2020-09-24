Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda oyuncu ve kulübü Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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