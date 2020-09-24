Haberler Spor Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor. 3. haftanın açılışı Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak. Haftanın kapanışı ise Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla yapılacak.

AA 24.09.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,13:20