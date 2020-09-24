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Haberler Spor Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

'de 3. hafta heyecanı başlıyor. 3. haftanın açılışı ile maçıyla başlayacak. Haftanın kapanışı ise Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla yapılacak.

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor!

AA

24.09.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020,13:20

Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

Fenerbahçe, Samatta için Aston Villa ile görüşmelere başladı Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir karşısında Paralar ödenmedi Pantilimon rest çekti

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