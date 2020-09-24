Süper Kupa’da final zamanı

Futbolda 45. UEFA Süper Kupa, Alman takımı Bayern Münih ile İspanyol temsilcisi Sevilla arasında bugün yapılacak maç sonunda sahibini bulacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Sevilla, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. İngiliz hakem Anthony Taylor yöneteceği maç beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

TARAFTAR ALINACAK

Yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle stada yüzde 30 kapasitede taraftar kabul edilecek. Bayern Münih ile Sevilla'nın toplam futbolcu değeri, 1.1 milyar Euro. Bayern Münih'in piyasa değeri 837.95 milyon Euro'yu Sevilla'nın ise 351.90 milyon Euro'yu buluyor. Alman ekibinde forma giyen Serge Gnabry 90 milyon, Sevilla'da oynayan Lucas Ocampos ile Diego Carlos ise 50'şer milyon Euro'luk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor.