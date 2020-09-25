Şampiyon Bayern

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla karşı karşıya geldi. Sevilla'yı geriden gelerek yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu: 2-1. İki takımda maça temkinli başlarken, İspanyol ekibi 13. dakikada Lucas Ocampos'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 34'te Leon Goretzka karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda iki ekibin kalecileri ön plana çıkarken, gol sesi çıkmayınca normal süre 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi. İlk uzatma dakikası biterken 104'te Javi Martinez Alman devini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maç 2-1 sona erdi ve Bayern Münih şampiyon oldu.