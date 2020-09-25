  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Şampiyon Bayern

Şampiyon Bayern

Şampiyon Bayern
Giriş Tarihi: 25.9.2020

UEFA Süper Kupa finalinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Sevilla karşı karşıya geldi. Sevilla'yı geriden gelerek yenen Bayern Münih kupanın sahibi oldu: 2-1. İki takımda maça temkinli başlarken, İspanyol ekibi 13. dakikada Lucas Ocampos'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 34'te Leon Goretzka karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda iki ekibin kalecileri ön plana çıkarken, gol sesi çıkmayınca normal süre 1-1 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi. İlk uzatma dakikası biterken 104'te Javi Martinez Alman devini 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Maç 2-1 sona erdi ve Bayern Münih şampiyon oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Bayern haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA