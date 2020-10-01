Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de!

Mbwana Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılmıştı. Senegalli golcü, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelirken, tarafların prensip anlaşmasına varmıştı.

RESMEN AÇIKLANDI!

A Spor'un haberine göre 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Bu gelişmeden kısa süre sonra Fenerbahçe Kulübü, Senegalli golcünün transferini resmen açıkladı.

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