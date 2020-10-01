  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de!

resmen 'de!

Son dakika transfer haberi: Forvet hattı için öncelikle 'yı kadrosuna katan , ikinci golcüsünü de resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, son olarak 'da forma giyen Senegalli santrfor 'yi kadrosuna kattı.

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de!

01.10.2020, 15:36 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,17:10

Mbwana Samatta'nın ardından kadrosuna bir golcü daha katmak isteyen Fenerbahçe, Erol Bulut'un eski öğrencisi Papiss Cisse'de karar kılmıştı. Senegalli golcü, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelirken, tarafların prensip anlaşmasına varmıştı.

RESMEN AÇIKLANDI!

A Spor'un haberine göre 35 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp için sağlık kontrolünden geçti. Bu gelişmeden kısa süre sonra Fenerbahçe Kulübü, Senegalli golcünün transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta: Burada olmak her oyuncunun hayali Çaykur Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA