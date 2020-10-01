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Haberler Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

'ı kadrosuna kattı

, 'nın Bologna takımından ile 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Çaykur Rizespor Godfred Donsah'ı kadrosuna kattı

AA

01.10.2020, 17:02 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,17:04

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "24 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Godfred Donsah, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.

Godfred Donsah, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Belçika'nın Cercle Brugge ekibinde forma giydi.

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