Aydın Kartal avında

TFF Misli.com Sultanlar Ligi'nde 6 maçta aldığı 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 10 puanla 6. sırada bulunan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 6 maçını da kaybeden puanı bulunmayan 15. sıradaki Beşiktaş'ı konuk ediyor. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Son iki maçını kazanan mavi-beyazlılar, Beşiktaş'ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan zorlu maç öncesi Aydın BŞB'de Vakıfbank maçında dizinden sakatlanan Duygu Düzceler dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Başantrenör Alper Hamurcu, "Hedefimiz Play-Off. Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

İHSAN KARATAŞ