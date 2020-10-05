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Haberler Spor Bilal Kısa futbolu bıraktığını duyurdu

futbolu bıraktığını duyurdu

ve 'nin de formalarını giyen 37 yaşındaki , futbolu bıraktığını açıkladı. Kısa, "Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Bilal Kısa futbolu bıraktığını duyurdu

AA

05.10.2020, 16:20

Bilal Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte formasını giydiğim Osmancıkgücü, Yücespor, Fenerbahçe, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Bursaspor ve Boluspor'un tüm yönecilerine, taraftarlarına, çalışanlarına ve sahada birlikte ter döktüğüm futbolcu kardeşlerime, ayrıca Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazandığım ve unutamayacağım anılar yaşadığım Akhisarspor ve Galatasaray kulüpleri ile büyük taraftarlarına, her daim yanımda olan aileme, eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. Bu veda benim için çok zor olsa da yeni bir kariyerin başlangıcı olacağı için heyecanlıyım. Tekrardan futbolun içinde görüşmek üzere."

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