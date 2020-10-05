  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Denizlispor Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

Yukatel , sağ kanat oyuncusu Mathieu Dossevi ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo 'nda 27 kez forma giydi.

Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı

AA

05.10.2020, 14:25 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020,14:26

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.

Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.

Beşiktaş, ikinci kez en kötü lig başlangıcını yaptı Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı Trabzonspor Hugo’ya kavuştu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA