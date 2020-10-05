Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Toulouse forması giyen Mathieu Dossevi için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
Oyuncu, 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.
Kariyerinde 370 maça çıkan 32 yaşındaki Dossevi, 43 gol atıp Togo Milli Takımı'nda 27 kez forma giydi.Beşiktaş, ikinci kez en kötü lig başlangıcını yaptı Fenerbahçe Basel'den forvet Kemal Ademi ile anlaştı Trabzonspor Hugo’ya kavuştu
Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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