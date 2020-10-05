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Haberler Spor Olympiakos, Bruma'yı kadrosuna kattı

, 'yı kadrosuna kattı

, 'de forma giyen 'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bir dönem 'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.

Olympiakos, Bruma'yı kadrosuna kattı

AA

05.10.2020, 17:22 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020,17:23

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.

PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.

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