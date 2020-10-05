Olympiakos, Bruma'yı kadrosuna kattı

Yunanistan Süper Ligi ekibi Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiraladı.
PSV'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusunun satın alma opsiyonuyla birlikte Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.
Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.Karşıyaka'dan 8 yıl sonra en iyi start İlhan Palut kadroda istikrarı seçti! İlk 11'ini hiç bozmadı Denizlispor, Mathieu Dossevi'yi kadrosuna kattı
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