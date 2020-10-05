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Olympiakos, Bruma'yı kadrosuna kattı

Olympiakos, PSV'de forma giyen Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Bruma, PSV'de geçen sezon 31 maçta 5 gol atmıştı.