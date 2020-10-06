Son gün bombaları

Yaz transfer döneminin son gününde takımlar takviye çalışmalarını sürdürdü ve bombalar peş peşe patladı. Transferin hızlı ekibi F.Bahçe, dün de PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas'a imza attırdı. Kanarya, 26 yaşındaki yıldız oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Diego Perotti'nin transferini de duyururken, önceki gün söz kesilen Basel'in golcüsü Kemal Ademi'de de mutlu sona ulaştı.



KARTAL VE TRABZON DURMADI

Beşiktaş ise sürpriz bir hamle kadrosuna kattığı Leicester City'nin sağ açığı Rachid Ghezzal'ı 1 yıllığına kiralarken, Sporting Lizbon forması giyen savunma oyuncusu Valentin Rosier'in de lisansı çıkarıldı. Trabzonspor Kulübü de Palmeiras'ın savunma oyuncusu Vitor Hugo'nun transferini KAP'a bildirdi. Yapılan anlaşmaya göre bordo-mavili kulüp, Palmeiras'a 4 taksit halinde toplam 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Vitor Hugo'ya ise ilk 3 yıl 1.35 milyon euro, son sene için ise 1.4 milyon euro ödenecek.



MİRALLAS G.ANTEP FK'DA

Günün flaş transferlerinden birini ise Gaziantep FK kulübü yaptı. Süper Lig ekibi, uzun süre F.Bahçe'nin de transfer listesinde yer alan ve son olarak Anwerp forması giyen Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Gaziantep'in plaka kodu olan 27 numaralı formayı giyecek Mirallas, kente gelir gelmez baklava yiyerek poz verdi. Kayserispor ise bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2 yıllık olduğu duyuruldu.



ZA LUİS MOSKOVA'YA KALİNİC VERONA'YA

Pandemi koşulları nedeniyle uzatılan transfer döneminin son gününde Avrupa'da dev gelişmeler yaşandı. Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Ze Luis, Lokomotiv Moskova'ya giderken, Beşiktaş'ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği Nikola Kalinic'te Verona'nın yolunu tuttu. Son günde Alman devi Bayern Münih 3 transfer yaptı. Bavyera temsilcisi Juventus'tan Douglas Costa'yı kiralarken, Espanyol'dan Marc Roca'yı ve PSG'den de Eric-Matim Moting'i kadrosuna kattı. Manchester United, PSG'den Edinson Cavani'yi ve Atalanta'dan Amad Traore'yi transfer etti. Fiorentina ise Napoli'den ayrılan Callejon'u kaptı. Udinese ise Watford'dan Gerard Deulofeu'yu kiraladı. S.Lizbon, İnter'den Joao Mario'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.



GALATASARAY'DA TAYLAN ŞOKU

Galatasaray'da dün Taylan Antalyalı şoku yaşandı. Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin orta sahanın değişilmez oyuncuları arasında yer alan ve Kasımpaşa maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan 25 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Kasımpaşa maçında 90'da yerini Ryan Donk'a bırakan Taylan Antalyalı'nın tedavi sürecinin 2 haftayı bulacağı bildirildi. Milli aranın ardından 19 Ekim'de Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın bu maça yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Bu arada ransfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Idrissa Doumbia, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak İspanyol ekibi Huesca'ya transfer oldu.



KARTAL ALPAY'I KİRALIK VERDİ

BEŞİKTAŞ, 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi'yi Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak verdi. Alpay Çelebi, dün kendisini turuncu-yeşilli takıma bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.