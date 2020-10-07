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Almanya - Türkiye I CANLI ANLATIM

Türkiye-Almanya maçı öncesinde iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Haberimizden canlı anlatım olarak maçı takip edebilirsiniz.

07.10.2020, 21:24